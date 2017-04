Home | Sports | Liverpool host Everton in Merseyside derby as Arsenal take on Manchester City

PREMIER LEAGUE football returns this week and they’re some unmissable matches to look forward to next weekend.

The Merseyside derby gets underway between Liverpool and Everton on Saturday.

Liverpools game with Everton is the first televised Premier League match of April

Whilst Sunday sees Pep Guardiola’s Manchester City travel to London to face out-of-form Arsenal as the race for a top four finish continues to hot up.

There is also a French cup final between Monaco and Paris Saint-Germain.

Check out the full list of fixtures on telly below

LIVE FOOTBALL

Monday March 27

Denmark U21 v England U21 International Friendly 18:45 BT Sport 2 / BT Sport 2 HD

Tuesday March 28

Germany U21 v Portugal U21 International Friendly 16:45 British Eurosport / British Eurosport HD

Republic of Ireland v Iceland International Friendly 19:45 Premier Sports / Premier Sports HD

France v Spain International Friendly 20:00 ITV4 / ITV4 HD

Friday March 31

Adelaide United v Perth Glory Hyundai A-League 09:50 BT Sport 1 / BT Sport 1 HD

Hertha Berlin v Hoffenheim Bundesliga 19:30 BT Sport 2 / BT Sport 2 HD

Dundee v Aberdeen Scottish Premiership 19:45 BT Sport 1 / BT Sport 1 HD

Derby County v QPR Championship 19:45 Sky Sports 1 / Sky Sports 1 HD

Guingamp v Nancy Ligue 1 19:45 BT Sport 3 / BT Sport 3 HD

Espanyol v Real Betis La Liga 19:45 Sky Sports Mix / Sky Sports Mix HD

Pep Guardiola’s Man City travel to Arsenal

Saturday April 1

Toronto FC v Sporting Kansas City MLS 00:30 Sky Sports 2 / Sky Sports 2 HD

Newcastle Jets v Western Sydney Wanderers Hyundai A-League 07:35 BT Sport 2 / BT Sport 2 HD

Sydney FC v Melbourne City Hyundai A-League 09:50 BT Sport 2 / BT Sport 2 HD

Villarreal v Eibar La Liga 12:00 Sky Sports 2 / Sky Sports 2 HD

Wrexham v Tranmere Rovers National League 12:15 BT Sport 1 / BT Sport 1 HD

Liverpool v Everton Premier League 12:30 Sky Sports 1 / Sky Sports 1 HD / Sky Sports Ultra HD

Guangzhou Evergrande v Shanghai SIPG Chinese Super League 12:35 Sky Sports 3 / Sky Sports 3 HD

Reading v Leeds United Championship 17:30Sky Sports 1 / Sky Sports 1 HD

Southampton v AFC Bournemouth Premier League 17:30 BT Sport 1 / BT Sport 1 HD / BT Sport 4K UHD

Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach Bundesliga 17:30 BT Sport 3 / BT Sport 3 HD

Real Sociedad v Leganes La Liga17:30Sky Sports 5 / Sky Sports 5 HD

Sparta Rotterdam v PSV Eindhoven Eredivisie 18:45 Sky Sports Red Button

New York City FC v San Jose Earthquakes MLS 19:00 Sky Sports 3 / Sky Sports 3 HD

Roma v Empoli Serie A 19:45 BT Sport Extra 2

Malaga v Atletico Madrid La Liga 19:45 Sky Sports 5 / Sky Sports 5 HD

Monaco v PSG Coupe de la Ligue Final 20:00 BT Sport 3 / BT Sport 3 HD

Benfica v FC Porto Primeira Liga 20:30 BT Sport ESPN / BT Sport ESPN HD

Columbus Crew v Orlando City MLS 21:00 Sky Sports 3 / Sky Sports 3 HD

Swansea take on Middlesbrough in a clash at the foot of the table

Sunday March 26

Melbourne Victory v Wellington Phoenix Hyundai A-League 08:00 BT Sport 2 / BT Sport 2 HD

Brisbane Roar v Central Coast Mariners Hyundai A-League 10:00 BT Sport 2 / BT Sport 2 HD

Sevilla v Sporting Gijon La Liga 11:00Sky Sports 3 / Sky Sports 3 HD

Torino v Udinese Serie A 11:30 BT Sport 3 / BT Sport 3 HD

Vitesse Arnhem v NEC Nijmegen Eredivisie 11:30 Sky Sports 5 / Sky Sports 5 HD

Hearts v Celtic Scottish Premiership12:30Sky Sports 2 / Sky Sports 2 HD / Sky Sports Mix / Sky Sports Mix HD

VFB Stuttgart v Dynamo Dresden Bundesliga 2 12:30BT Sport 1 / BT Sport 1 HD

Swansea City v Middlesbrough Premier League 13:30 Sky Sports 1 / Sky Sports 1 HD / Sky Sports Ultra HD

Ajax v Feyenoord Eredivisie 13:30 Sky Sports 5 / Sky Sports 5 HD

Rennes v Lyon Ligue 1 14:00BT Sport ESPN / BT Sport ESPN HD

Pescara v AC Milan Serie A 14:00 BT Sport 3 / BT Sport 3 HD

Ingolstadt v Mainz Bundesliga 14:30 BT Sport 1 / BT Sport 1 HD

Coventry City v Oxford United EFL Trophy Final 14:30 Sky Sports 3 / Sky Sports 3 HD

Real Madrid v Alaves La Liga 15:15 Sky Sports 2 / Sky Sports 2 HD

Arsenal v Man City Premier League 16:00 Sky Sports 1 / Sky Sports 1 HD / Sky Sports Ultra HD

Montpellier v Toulouse Ligue 1 16:00 BT Sport 3 / BT Sport 3 HD

Bayer Leverkusen v Wolfsburg Bundesliga 16:30 BT Sport 1 / BT Sport 1 HD

Valencia v Deportivo La Coruna La Liga 17:30 Sky Sports 2 / Sky Sports 2 HD

Napoli v Juventus Serie A 19:45 BT Sport 1 / BT Sport 1 HD

Granada v Barcelona La Liga 19:45 Sky Sports 1 / Sky Sports 1 HD

Nice v Bordeaux Ligue 1 20:00 BT Sport Extra 1

Watch all of the best Premier League action in our Sunday Round-Up

